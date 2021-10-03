Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı filmindeki partneri belli oldu! Hayranları çok yakıştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı filmindeki partneri belli oldu! Hayranları çok yakıştırdı

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşıklar Bayramı filminin çekimleri son hızla devam ederken bomba bir haber geldi. Tatlıtuğ'un Aşıklar Bayramı filmindeki partneri de belli oldu. İşte o isim...

Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in yer aldığı yeni sinema filmi Aşıklar Bayramı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda ödüllü isim Özcan Alper'in oturduğu ve Netflix'te seyirciyle buluşacak olan Aşıklar Bayramı filminin çekimleri geçtiğimiz hafta Kırşehir'de başladı.

Bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatacak olan Nar Film ile OGM Pictures imzalı filmin Elazığ sahneleri de çekildi.

Filmde Kıvanç Tatlıtuğ, avukat Yusuf'a hayat verirken Yuduf'un babası Heves Ali'yi ise usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandırıyor.

YASEMİN ALLEN KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ OLDU

Merakla beklenen filmde, Tatlıtuğ'un partnerinin kim olacağı merak edilirken kadın başrol konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşıklar Bayramı filminin kadrosuna güzel oyuncu Yasemin Allen dahil oldu.

Allen, Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği avukat Yusuf'un eski sevgilisi rolüne hayat verecek. Güzel oyuncu önümüzdeki günlerde film çekimleri için Kars'a gidecek.