Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk halleri de aşık etti! İşte Minik Kıvanç... Şimdilerde Aile dizisiyle adından söz ettiren karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali, "küçüklükten belliymiş" dedirtti.

Oyunculuğu ve karizmasıyla genç kızların sevgilisi olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi Aile ile gündemde...

Her rolünün hakkını veren Tatlıtuğ, Aslan karakteriyle adından söz ettiriyor.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un şimdilerde 39 yaşında.

Ünlü oyuncunun minik hallerini görenler ise yine hayran kaldı.

İşte Minik Kıvanç

Küçüklüğü, lise yılları ve gençlik halleri sevenlerinin gündemine düşen Kıvanç Tatlıtuğ, beğeni topladı.

Küçük yaşlarda da oldukça yakışıklı olduğu görülen Tatlıtuğ, "küçüklükten belliymiş" dedirtti.