Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in estetiksiz haline bakın! Doğal güzel zannedenlerin ağzı açık kaldı...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başak Dizer'in eski fotoğrafı ortaya çıktı. Dizer'in doğal güzel olduğunu düşünen hayranları, estetiksiz halini görünce hayal kırıklığına uğradı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

2016 yılında Paris'te sade bir törenle dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vererek hayranlarını sevindirdi.

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, 15 Nisan'da Kurt Efe adını verdikleri oğullarına kavuştu.

İlk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çiftten Tatlıtuğ, duygularını ''Annelik babalık provaları yapıyoruz. Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle tarif edilemez…'' sözleriyle dile getirdi.

Şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşayan Başak Dizer'in 1996 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Bir anda sosyal medyada gündem olan fotoğraftaki Başak Dizer'i tanımak ise neredeyse imkansız...

Daha önce bir evlilik yaptı

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer, İstanbul'da tasarım bölümünden mezun oldu.

Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifika kazanan Başak Dizer, moda kariyerini bu şekilde başlattı.

Stilistlik kariyerini de dizilerde stil danışmanlığı yaparak kazanan Dizer, Londra'daki moda kurslarına giti ve Türkiye'ye dönüşünde birçok tanınmış markanın baş tasarımcı asistanlığını yaptı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yapan Dizer, o dönemde Oran Fransez ile nikâh masasına oturdu ve kısa bir süre sonra ondan boşandı.

Görenler tanıyamıyor

Bir dönem sık sık Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki yaş farkı ile gündeme gelen Başak Dizer'in, eski fotoğrafı herkesi şaşırttı.

Dizer'in 18 yaşında çekilen fotoğrafı, ünlü ismin geçirdiği estetikleri de ortaya çıkardı.