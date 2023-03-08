Kıvanç Tatlıtuğ'un veliahtı Kurt Efe parmak ısırttı! "Başak Dizer'in duaları tutmuş" İşte aşkın meyvesi... Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ bir yandan yeni dizi heyecanı bir yandan da babalık heyecanı yaşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğlulları Kurt Efe Tatlıtuğ'u görenler, minicik haline bile hayran kalıyor.

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, setlere döndü. Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, Aslan karakterini canlandırıyor. İzleyiciler Kıvanç Tatlıtuğ'a dair her bir detayı ince eleyip sık dokuyor. En merak edilen konu ise oğlu Kurt Efe... 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, aşklarının meyvesini aldı. 2022 yılı 15 Nisan'da oğulları Kurt Efe Tatlıtuğ'u kucaklarına alan Tatlıtuğ çifti, magazinin radarında. İlk kez anne baba olma heyecanını yaşayan ünlü çiftin oğlu Kurt Efe kime benziyor merak ediliyor. Kurt Efe Tatlıtuğ'un fotoğrafları Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıkladı. Çocuklarının yüzünü göstermeyen ve gözlerden uzak büyüten Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birkaç kare yayınladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı kareler dikkat çekti. İşte Junior Kıvanç Tatlıtuğ...