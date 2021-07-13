Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu! Setlere geri dönüyor...

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarına müjdeli haber geldi. Başarılı oyuncu, yeni bir film projesiyle setlere dönüyor. İşte ayrıntılar..

Televizyon ekranlarından uzak duran başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Son olarak OGM Medya'yla Netflix için ilk sezonunu çektiği ''Bir Denizaltı Hikâyesi'' kod adlı dizi projesinde yer alan Tatlıtuğ, yeni film projesiyle setlere dönüyor.

ÇEKİMLER EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak bir bulaşık deterjanı markasından 11 milyon TL aldığı konuşulan Tatlıtuğ, ''Aşıklar Bayramı'' adlı bir sinema filminde rol alacak.

Ortak yapımcılığını Nar Film'in üstlendiği filmde, yakışıklı oyuncunun partneri ise Settar Tanrıöğen olacak.

Tatlıtuğ ve Tanrıöğen, Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Özcan Alper'in oturduğu Aşıklar Bayramı'nda başrolde olacak.

İstanbul dışında gerçekleşecek olan filmin çekimlerinin Eylül ayında başlayacağı öğrenildi.