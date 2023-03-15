Kıvanç'tan öncesine bakın! Başak Dizer'in eski eşi hepimizi dumur etti! O ismi yakından tanıyoruz Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, hayatıyla gündem oldu. Başak Dizer'in ilk kez evlendiğini sananlar ise yanıldı. Meğer ünlü isim daha önce oldukça kısa süren bir evlilik daha yapmış. Dizer'in eski eşi ise herkesin yakından tanıdığı biri.

13 Nisan 1977 yılında dünyaya gelen Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile oldukça mutlu bir evlilik yaşıyor.

Kurt Efe adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren modacı, aile yaşantısıyla örnek oluyor.

Kurt Efe dünyaya geldikten sonra zamanını oğluyla geçiren Dizer, Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Güzel isim mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. Yönünü modaya çevirdi.

İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı.

Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve taasrımcı olarak çalıştı.

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu.

2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular. Tatlıtuğ ile de bu dizi sayesinde tanıştı.

örnek bir isim olan ve sosyal medya hesabından da paylaştığı kareleriyle beğenilen Dizer, meğer daha önce bir kez evlenmiş.

Başak Dizer'in eski eşi bakın kimmiş

İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, herkesi şaşırttı. Dizer'in eski eşi ise bir dönem Selen Soyder ile evliydi.

İkili geçtiğimiz haftalarda uzun süren ilişkilerini tek celsede bitirmişti.