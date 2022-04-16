Kıvraklığı ile 'Amman kuzum' dedirten Ziynet Sali'nin kilolu halini gören tutuldu! 'Neymişsin meğer..'

Şarkıları ve sahne tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Ziynet Sali'nin eski hali gündem oldu. Bir dönem kilolu olduğu görülen ve şu sıralar fit hali ile dikkati çeken Sali, hayranlarını şaşırttı.

29 Nisan 1975 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ziynet Sali, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali ilk olarak Ba-Ba ve Amman Kuzum'u sevenleriyle buluşturdu.

Herkes Evine, Bizde Böyle ve Rüya gibi birçok başarılı şarkıya imza atan Ziynet Sali, herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Sayısız ödüle layık görülen ve Türk şarkıcılar arasında iyi bir konuma yerleşen Sali, Erkan Erzurumlu ile 2019 yılında evlendi.

Hem iş hem de aşktan yana mutluluğu bulan Sali, geçen zaman içerisinde ise değişti ve dönüştü.

Güzelliğinden ödün vermeyen ve şu sıralar zayıflığı ile dikkatleri üzerine çeken Sali'nin bir dönem kilolu olduğu görüldü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin ortaya çıkan kilolu fotoğrafı, hayranlarını şaşırttı.

Bir zamanlar Ziynet Sali

Sosyal medyayı aktif ancak iş anlamında daha fazla kullanan Ziynet Sali, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sık sık Jennifer Lopez'e benzetilen ve bu konu nedeniyle gündem olan Sali'nin eski hali sosyal medyayı salladı.

Şimdilerde fit hali ile övgüleri toplayan sanatçının geçmişte fazla kilolarıyla başının dertte olduğu görüldü.

Geçen zamanda zayıflayan ve fit bir vücuda kavuşan Ziynet Sali'nin o dönemlerde de güzel olduğu belirtildi. Sali'nin hayranları her halini beğendiklerinin altını çizdi.

ZİYNET SALİ'NİN KİLOLU HALİ