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Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı'nın genç aşkı sosyal medyada olay oldu...

Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı'nın genç aşkı sosyal medyada olay oldu...

Ayça Çağla Altunkaya sevgilisi Acun Ilıcalı ile Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe katıldı. Altunkaya'nın giydiği kıyafet ise sosyal medyanın diline düştü.