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    Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı'nın genç aşkı sosyal medyada olay oldu...

    Ayça Çağla Altunkaya sevgilisi Acun Ilıcalı ile Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününe katıldı. Altunkaya'nın giydiği kıyafet ise sosyal medyanın diline düştü.
    • 08.07.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:13
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    Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı'nın genç aşkı sosyal medyada olay oldu...

    Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman Makedonya'da evlenip, düğünlerini Alaçatı'da yapmaya karar vermişti.

    Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ve 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Alaçatı'daki düğününe katıldı.

    Düğünde formalite icabı nikah kıyan Acun Ilıcalı sosyal medyada dikkatleri üzerine topladı.

    Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ise kıyafetiyle ilgi çekti.

    Ilıcalı'nın sevgilisi mavi yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

    Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı ve kıyafete ödediği para gündem oldu.

    "Pahalı ama olmamış"

    Ayça Çağla Altunkaya'nın mavi elbisesinin fiyatı 15, 950 TL,  çantası ise 20,450 TL idi.

    Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı pahalı olmasına rağmen sosyal medyada pek beğenilmedi.

    Acun Ilıcalı'nın sevgilisine "Pahalı ama olmamış" yorumları yağdı.

    Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı nın genç aşkı sosyal medyada olay oldu... #1


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