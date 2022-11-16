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    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan cesur tatil pozu

    Daha önce sarı kırmızılı takıma transfer olduğu bilinen dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin ayrılık sürecinde atlattığı eşi Wanda Nara, bu defa iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.
    • 16.11.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 18:00
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    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan cesur tatil pozu

    Son dönemde sarı kırmızılı takıma transfer olduğu bilinen Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı taraftarların ve futbolseverlerin gündemi haline gelmişti. Icardi'nin 35 yaşındaki eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Nara, bu kez iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.

    Wanda Nara iç çamaşırlı pozuyla olay oldu!

    Dünyaca ünlü futbolcunun eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdıklarını sosyal medyadan ilan etmişti. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ve bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam ettiği bilinen ikili açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #1

    Bu ayrılık, hem Türk taraftarların ilgi odağı olmuş hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşulmuştu. Çiftin servetleri de şaşırtmıştı. Nara ve Icardi çiftinin servetlerinin ise 60 milyon Euro değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #2

    İkili, sonrasında barışma paylaşımıyla futbolseverleri yeniden şaşırtmıştı. Fakat Nara, sevgilisiyle beraber poz vererek olay olmuştu.

    Icardi'nin eşi Wanda Nara, bu kez iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini büyüledi.

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #3

    Takipçilerden yorum yağdı

    9 Aralık 1986 doğumlu olan 35 yıl yaşındaki ünlü ismin kıyafetsiz şekilde verdiği poza takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı. Icardi ile barışarak tatile çıktığı bilinen isme pek çok takipçi "Maşallah" "Yine çok güzel" yorumlarında bulundu.

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #4

    İşte 35 yıl yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #5

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #6

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #7

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #8

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #9

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #10

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #11

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #12

     

    Kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dan cesur tatil pozu #13


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