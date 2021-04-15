Kıyametin İşaretleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları

Kıyametin İşaretleri filmi, bu akşam saat 00:15'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. 'Kıyametin İşaretleri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?' merak ediliyor.

Kıyametin İşaretleri filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 00:15'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

2014 yılında vizyona giren, Kanada yapımı bilim kurgu ve aksiyon türünde olan Kıyametin İşaretleri filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor.

İzleyenleri ekran başına kilitleyecek olan Zodyak: Kıyametin İşaretleri filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Kıyametin İşaretleri konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kıyametin İşaretleri filmi konusu ve oyuncuları..

KIYAMETİN İŞARETLERİ KONUSU NEDİR?

Kıyametin İşaretleri filminin konusu şu şekildedir:

Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşırken insanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.

KIYAMETİN İŞARETLERİ OYUNCULARI KİMLER?