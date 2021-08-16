Kız arkadaşıyla fotoğrafı tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'a destek yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşınca tepki çekmişti. Paylaşımını silen Karakurt için destek paylaşımları yapıldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performans sergileyen ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafın ardından sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Milli voleybolcu Karakurt, yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekmişti. Bunun üzerine paylaşımını silen genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşımlara Demet Akalın gibi ünlü isimlerin yanı sıra takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol da katıldı.

"EBRAR, HAKKINDA SÖYLENEN HİÇBİR ŞEYE TAKILMAZ"

Ebrar Karakurt'a gösterilen tepkilerin ardından sosyal medyada yıldız voleybolcuya destek mesajları yağdı.

Binlerce kişi ve ünlü isim, genç voleybolcu adına destek paylaşımlarında bulunurken milli takımdan arkadaşı Naz Akyol da Ebrar için bir paylaşım yaptı.

Akyol paylaşımında, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!" ifadelerini kullandı.

''BEN BÖYLEYİM''

Ebrar Karakurt, yaşananlar sonrası Athena'nın 'Ben böyleyim'' şarkısıyla kendisini hedef alanlara göndermede bulundu. Takım arkadaşları da Ebrar'ın bu tutumunu destekledi.