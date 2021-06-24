Kız Babası filmi konusu nedir? Kız Babası filmi oyuncuları..

2018 yapımı komedi türündeki Kız Babası filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Kız Babası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kız Babası filmi hakkında bilgiler

Yönetmenliğini Süleyman Seçik'in üstlendiği Kız Babası filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Durul Bazan gibi usta isimlerin yer aldığı filme dair detaylar araştırılıyor. Filmi yayın akışında görenler, Kız Babası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Kız Babası, istemediği biriyle evlenmek isteyen kızını vazgeçirmeye çalışan bir babanın hikayesini konu ediniyor. İşte Kız Babası filmi hakkında merak edilenler...

KIZ BABASI FİLMİ KONUSU

Adil, ailesini geçindirmek için taksicilik yapan bir adamdır. Eşi ve iki kızı ile mutlu bir yaşam süren Adil'in hayatı, kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Adil'in kızı, Bahadır adında boksörlük yapan bir çocukla görüşmektedir. Ancak Adil, Bahadır'ın tehlikeli bir adam olduğunu düşünür. Kızının birkaç güne Bahadır ile görüşmekten vazgeçeceğini uman Adil, aldığı haberle tamamen yıkılır.

Bahadır evlenme teklifi etmiştir ve genç kadın bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul eder. Adil ise bu evliliğe kesinlikle karşıdır. Evlenmesine karşı olduğu tüm sebeplerde haklı olan Adil, kızının bu gerçeklerin farkında olmadığını anlar.

Adil, bu evliliği engellemek için kızının gerçekleri görmesini sağlamaya kararlıdır. Kendisini zorlu bir mücadelenin içerisine sokan Adil, kızının gözünü açıp evlenmesini engellemeyi başarabilecek midir?

KIZ BABASI FİLMİ OYUNCU KADROSU