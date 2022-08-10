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    Kız isteme töreninde damattan ters köşe

    Bir kız isteme töreninde damat, tuzlu kahve içme geleneğini yaptığı hareketle rafa kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:52
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    Kız isteme töreninde damattan ters köşe

    Kız isteme törenlerinde damada tuzlu kahve içirmek, yıllardan beri süregelen geleneklerimizden biri.

    Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video bu geleneği bitirmiş görünüyor.

    Bir kız isteme töreni sırasında damat, tuzlu kahve içeceği sırada ters köşe yaptı.

    "Her şeyi paylaşacağız, senin de bu tuzlu kahveden içmeni istiyorum"

    Damat, "Madem ki hayatta her şeyi paylaşacağız, senin de bu tuzlu kahveden içmeni istiyorum." dedi.

    Kahvesini geline uzatan damat, ev halkını gülme krizine soktu.

    Yaşanan o an ortaya keyifli bir görüntü çıkardı.

    Kız isteme töreninde damattan ters köşe VİDEO

    Kız isteme töreninde damattan ters köşe #1

    Kız isteme töreninde damattan ters köşe #2


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