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    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli'nin Emine ve Pembe'si güzellikleriyle baş döndürüyor

    Bir dönemin en sevilen dizilerinden birisi olan Elveda Rumeli, tekrar bölümleriyle hala izleniyor. Dizide Pembe ve Emine karakterine hayat veren Esra – Özlem Alimovska ise değişimleriyle gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 17:10
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    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli'nin Emine ve Pembe'si güzellikleriyle baş döndürüyor

    ATV ekranlarında yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Elveda Rumeli, Sütçü  Ramiz ve ailesinin dramatik hayat hikayesini konu alıyor.

    Erdal Özyağcılar(Sütçü Ramiz) ve Şebnem Sönmez (Fatma) gibi isimleri bir araya getiren dizi, günümüzde de tekrarlarıyla izleniyor.

    Hem tecrübeli hem de genç isimleri bir araya getiren dizinin çekimleri, Makedonya'da yapılıyordu.

    Dizide tecrübeli ve genç oyuncular dışında da fazlası ile çocuk karakterler yer aldı ve hepsi beğeni topladı.

    Sütçü Ramiz'in kızçeleri Emine ve Pembe'yi canlandıran Esra – Özlem Alimovska, yıllar içinde kocaman oldu.

    Oyunculukları ve tatlılıkları ile akıllara kazınan Esra – Özlem Alimovska, değşimleri ile herkesi şaşırtı.

    ELVEDA RUMELİ'NİN KIZÇELERİ KOCAMAN OLDU

    Esra – Özlem Alimovska (Emine ve Pembe) yani Sütçü Ramiz’in kızçeleri, yıllar içinde oldukça değişti.

    Elveda Rumeli'den sonra herhangi bir projede yer almayan kızlar, güzellikleriyle herkesi mest ediyor.

    Sosyal medya hesaplarını herkese açık kullanmayan ve göz önünde olmayan oyuncular, şimdilerde birer genç kız..

    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli nin Emine ve Pembe si güzellikleriyle baş döndürüyor #1

    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli nin Emine ve Pembe si güzellikleriyle baş döndürüyor #2

    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli nin Emine ve Pembe si güzellikleriyle baş döndürüyor #3

    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli nin Emine ve Pembe si güzellikleriyle baş döndürüyor #4

    Kızçelerin son hali efsane! Elveda Rumeli nin Emine ve Pembe si güzellikleriyle baş döndürüyor #5

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