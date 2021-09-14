Kızı 7 kez ameliyat olmuştu! Sinan Özen keyif kahvesini denizde içti

İkiz bebeklerinden kızı Neva 7 kez ameliyat olurken, Sinan Özen ise minik kızının sağlığına kavuşması ile rahat bir nefes aldı. Şarkıcı kızı Neva ile deniz sefasını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı Sinan Özen'in ikiz kızlarından Neva, bağırsak hastalığı ile dünyaya geldi ve bugüne kadar 7 kez ameliyat oldu.

Burcu ve Sinan Özen çifti, bağırsak rahatsızlığıyla dünyaya gelen kızları için uzun bir süre mücadele verirken, Neva ise sağlığına kavuştu.

Geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlığına kavuşan Neva, babası Sinan Özen'e rahat bir nefes aldırdı.

Kızının sağlığına kavuşması nedeniyle oldukça keyifli olan şarkıcı, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

SİNAN ÖZEN VE KIZININ DENİZ SEFASI

Henüz 10 aylıkken toplamda yedi kez ameliyat geçiren minik Neva, sağlığına kavuştu. Sinan Özen ise kızının sağlığına kavuşmasının ardından keyifli günlerine geri döndü.

Oldukça keyifli olan Özen kızıyla denizden bir pozunu paylaştı ve "Kızımla ilk deniz keyfimiz.

Bu kadar keyifliyken kahveyi denizden sonrasına bekleyemedim." dedi.

BAMBAŞKA BİR SİNAN

Öte yandan iki çocuk babası Sinan Özen, geçtiğimiz aylarda da yeni imajıyla hayranlarının dikkatini çekmişti.

Kıvırcık saçlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, gençlik yıllarındaki haline adeta geri dönmüştü.