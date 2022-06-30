Kızı çekti, Hülya esnedi! Şezlongdaki bacak hareketi olay oldu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Hülya Avşar'ın son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

58 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Şimdilerde tatilin tadını çıkan Avşar, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Denizin ve güneşin keyfini süren güzel şarkıcı, son olarak siyah bikinisiyle çekilen görüntülerini yayınladı.

Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti.

Kızı Zehra Çilingiroğlu tarafından görüntülenen Avşar'ın paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

Spora olan düşkünlüğüyle bilen Hülya Avşar, güneşlenirken esneme hareketleri yaptı.

"Gereksiz hareketler"

O anları sosyal medyasında paylaşan Avşar, "50 dk yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben" notunu düştü.

Hülya Avşar'ı görenler "Yaşına rağmen taş gibi", "Gereksiz hareketler" yorumları yaparak ikiye bölündü.

Hülya Avşar'ın şezlongda spor keyfi