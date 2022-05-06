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    Kızı Tuğçe yeniden evleniyor! İşte Ferdi Tayfur'un müstakbel damadı...

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile evlenmeye hazırlanıyor. İşte Ferdi Tayfur'un müstakbel damadı...
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 19:08
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    Kızı Tuğçe yeniden evleniyor! İşte Ferdi Tayfur'un müstakbel damadı...

    Sağlık problemlerinin ardından dinlenmeye çekilen arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, yeniden kayınpeder olmaya hazırlanıyor.

    Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, bir süredir aşk yaşadığı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Tayfur ile Kalfa, bayram vesilesiyle ailelerini bir araya getirdi. İkili, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bir süre önce basın mensupları tarafından görüntülenince arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

    Ferdi Baba'nın yeni damadı

    Daha önce Taner Şafak ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Tuğçe Tayfur, ikinci kez nikah masasına oturacak.

    Ferdi Tayfur'un sevenleri ise yeni damadını merakla araştırıyor.

    Bir holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olan Burak Kalfa, çeşitli sektörlere yatırımlar yapıyor.

    İşte Ferdi Tayfur'un müstakbel damadı...

    Kızı Tuğçe yeniden evleniyor! İşte Ferdi Tayfur un müstakbel damadı... #1

    Kızı Tuğçe yeniden evleniyor! İşte Ferdi Tayfur un müstakbel damadı... #2

    Kızı Tuğçe yeniden evleniyor! İşte Ferdi Tayfur un müstakbel damadı... #3

    Kızı Tuğçe yeniden evleniyor! İşte Ferdi Tayfur un müstakbel damadı... #4

     


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