Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak FOX TV yayın akışı

FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar’ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor.
Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, uzun bir süre gündemde kaldı.
RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezası nedeniyle 2 hafta boyunca ekranlara gelmedi.
Öte yandan bu akşam Kızıl Goncalar dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başladı.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kızıl Goncalar bu akşam var mı?
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yeni bölümün yayınlanacağını şu sözlerle duyurdu:
“3 haftalık aradan sonra, bu akşam tekrar birlikteyiz. Bütün mekanlarımızı yeniledik.Eksikleri giderdik.Aynı motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz.Güzel bölüm.Akşam buluşmak dileğiyle”
Kızıl Goncalar 3. bölüm bu akşam 20:00’de FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
22 Ocak FOX TV yayın akışı
· 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
· 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
· 12:00 Yasak Elma
· 13:30 En Hamarat Benim
· 16:30 Gaddar
· 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
· 20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)
· 23:30 Gaddar