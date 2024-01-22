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Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak FOX TV yayın akışı

Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak FOX TV yayın akışı RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilen Kızıl Goncalar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Pazartesi günleri FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. İşte 22 Ocak FOX TV yayın akışı…