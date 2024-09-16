Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon tarihi...

NOW TV ekranlarının popüler dizisi Kızıl Goncalar yeni sezonuyla yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Mert Turak ve Mert Yazıcıoğlu isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar'ın 2. sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.
Reytinglerde üst sıralarda yer alan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon ekrana gelen ilk sezonuyla dikkat çekmişti.
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi son günlerde merak edilmeye başladı.
Dizinin hayranları 2. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak?
Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak, Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının sonunda başlaması bekleniyor.