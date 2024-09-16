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Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon tarihi...

Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon tarihi... NOW kanalının popüler dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih...