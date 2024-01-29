NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar, yayın hayatına devam ediyor.
Tarikatların iç yüzünü ekranlara getiren dizi, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.
Kızıl Goncalar'ın konusu kadar oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.
Dizide Mira karakteri, oyunculuğu ile seyircilerin beğenisini topluyor.
Mira'yı izleyen seyirciler, bir yerden tanıdık hissine kapılıyor.
Kızıl Goncalar'ın Mira'sı Nefise Esma Yılmaz, bakın kimmiş...
Ekranda büyüdü
Esma Yılmaz, 2015 yılında ilk kez oynadığı bir dizi olan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Büşra karakteri ile ekran severlerin beğenisini kazandı.
Eylül'ün minik kardeşi Büşra'yı oynayan Esman Yılmaz, kariyerini devam ettirdi.
Küçük yaşlardan beri ekranda olan Yılmaz, çocukluk haliyle gündem oldu.
İzleyen yıllarda ise Bizim Hikaye, Evlilik Hakkında Her Şey, Kızıl Goncalar dizilerinde rol aldı.