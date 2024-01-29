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Kızıl Goncalar'ın atarlı Mira'sı bakın kim çıktı! Duyanlar "O kız olamaz" diyor...

Kızıl Goncalar'ın atarlı Mira'sı bakın kim çıktı! Duyanlar "O kız olamaz" diyor... Kızıl Goncalar dizisindeki Mira karakteriyle beğeni toplayan Nefise Esma Yılmaz, minik yaşlardan beri ekranlarda...İlk rolünü duyanlar ise "bu kız o kız mı" diyor...