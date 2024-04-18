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NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan Kızıl Goncalar yayınlandığı günden itibaren gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Özgün Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide ki birçok karakter gerçek hayatlarındaki halleri ile görenleri şaşkına çeviriyor.
Dizide Cüneyd’in kuzeni Feyza’ya hayat veren Zehra Kelleci’de bu isimlerin başında geliyor.
Dizide canlandırdığı tesettürlü karakterin yanı sıra gerçek hayatında bambaşka biri olan genç oyuncu sosyal medya pozlarıyla ortalığı yıkıp geçiyor.
Yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Zehra Kelleci görenleri güzelliği ile adeta büyülüyor.
İşte, Zehra Kelleci’nin o halleri…