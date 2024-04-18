Kızıl Goncalar’ın Feyza’sı Zehra Kelleci’nin o hallerini gören şaştı kaldı! "Aman Sadi görmesin…" Kızıl Goncalar dizisinde Feyza karakterine hayat veren Zehra Kelleci gerçek hayattaki halleriyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte, sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Zehra Kelleci’nin beğeni yağmuruna tutulan o halleri…

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NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan Kızıl Goncalar yayınlandığı günden itibaren gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Özgün Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide ki birçok karakter gerçek hayatlarındaki halleri ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Dizide Cüneyd’in kuzeni Feyza’ya hayat veren Zehra Kelleci’de bu isimlerin başında geliyor.

Dizide canlandırdığı tesettürlü karakterin yanı sıra gerçek hayatında bambaşka biri olan genç oyuncu sosyal medya pozlarıyla ortalığı yıkıp geçiyor.

Yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Zehra Kelleci görenleri güzelliği ile adeta büyülüyor.

İşte, Zehra Kelleci’nin o halleri…