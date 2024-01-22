Kızıl Goncalar'ın mutasıp Zeynep'i bakın kim çıktı! İşte doğal hali... Kızıl Goncalar dizisindeki performansı ile dikkatleri çeken oyuncu Mina Demirtaş'ın tesettürsüz hali görenleri şaşırttı.

ensonhaber.com

Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, iki bölümün akabinde RTÜK cezası aldı.

Durdurma cezası alan dizi 22 Ocak akşamı 3. kez yayına girdi.

Diziyi ilgiyle izleyen seyirciler sahnelerin dışında oyunculara da odaklanıyor.

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimleri buluşturan Kızıl Goncalar, tarikatların iç yüzü anlatıyor.

Kızıl Goncalar'ın damga vuran karakterlerinden biri de Zeynep oldu.

Meryem ve Naim'in kızı, Mira'nın ikiz kardeşi olan Zeynep'e genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

Ekrandan başka güzel

Dizide tesettürlü bir kızı canlandıran Demirtaş, gerçek hayatıyla da merak konusu oluyor.

2005 doğumlu Mina Demirtaş, ilk olarak "Akif" dizisinde rol üstlendi.

Kariyerinde bir sıçrama yaşayan Demirtaş, izleyicilerin radarına takıldı. Duru güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun gerçek hali sosyal medyada ortaya çıktı.

İşte Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i...