Kızıl Goncalar’ın tesettürlü Feyza’sını bir de gerçekte görünı! Güzelliği ortalığı yıktı "Maşallah" FOX TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar’da tartışma yaratan sahnelerdeki Feyza, bakın gerçekte nasıl biriymiş. Ünlü oyuncu Zehra Kelleci, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Kızıl Goncalar dizisi, başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, izleyicileriyle buluştuğu andan itibaren dikkatleri üzerine çeken bir yapım oldu.

Dizi, 3 haftalık bir aranın ardından yeniden ekranlara döndüğünde, reytingleri adeta altüst etti.

Özellikle çoklu karakter öyküsüne odaklanan dizi, Feyza karakteri ile de izleyicilerin dikkatini çekmişti.

Feyza karakterini canlandıran Zehra Kelleci'nin başarılı performansı, özellikle ilk bölümdeki tepki çeken sahnelerle birlikte gündeme gelmişti.

Dizide tesettürlü bir kadını canlandıran Zehra Kelleci’yi bir de gerçek hayatta görün.

İşte Zehra Kelleci'nin sosyal medya paylaşımları...

Zehra Kelleci kimdir?

Genç yetenek Zehra Kelleci, İzmir'de 2000 yılında doğmuş ve özel İzmir Amerikan Koleji'nden 2018 yılında mezun olmuştur.

Eğitimine İstanbul Koç Üniversitesi'nde devam eden Kelleci, tiyatro tutkusunu da ihmal etmemiş ve Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu, Bahçe Galata, Yasemin Tüzün ve Çetin Sarıkartal gibi usta isimlerden eğitimler almıştır.

Oyunculuğa adım attığı yıllardan itibaren profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yapmış olan Kelleci, 2023 yılında Rezzan Çakır Menajerlik Ajansı'na kayıt olmuş ve kısa sürede dizi sektöründe adını duyurmuştur.

2023 yılında "Yüzyıllık Mucize" ve "Kızıl Goncalar" dizilerinde rol alarak yeteneklerini sergilemiştir.