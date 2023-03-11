Kızılcık Şerbeti 19. bölüm fragmanı! Nursema kurtulabilecek mi? "Bu düşüşte herkesin parmağı var" Yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, son sahnesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Zorla evlendirilen Nursema, camdan aşağıya düştü. Nursema öldü mü, diziden ayrılacak mı merak ediliyor. işte Kızılcık Şerbeti 19. fragmanı...

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Gold film imzalı Kızılcık Şerbeti, son sahnesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın ailesinin zoruyla tanımadığı bir adamla evlendirilmesi ve aşkı Umut'ta ayrılması izleyiciyi kahretti.

Zorla evlenen Nursema, canına kıymayı göze aldı ve cama çıktı. O sırada İbrahim'in de itmesiyle yere düştü.

Yeni fragman geldi

O anlar izleyicilerin yüreğini dağlarken, Nursema'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Bölümün akabinde Kızılcık Şerbeti 19. fragmanı da yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 19. bölüm fragmanında Nursema'nın hastaneye kaldırıldığı sahneler yer aldı.

Annesi Pembe'nin telefonla kendisine ulaşamadığını söylemesi bir başka dikkat çeken detay oldu.

Öte yandan Doğa ve Kıvılcım arasında da Ömer diyaloğu vardı. Doğa, "Ömer doğru insan mı" sorusuna Kıvılcım gözlerinin içi gülerek, "O en doğru insan" dedi.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü, 17 Mart Cuma akşamı ekranlarda...