Kızılcık Şerbeti 21. bölüm 1. fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa... Show TV ekranlarının iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanına Nursema ve Umut'un kavuşma sahneleri damga vurdu.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Gold film imzalı Kızılcık Şerbeti, son sahnesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Dizinin son bölümünde Nursema'nın intikam planı tıkır tıkır işledi. Her iki aileyi de iftar sofrasında buluşturan Nursema, "Bu ruh hastası adam beni camdan itti" diyerek zorla evlendirildiği İbrahim'i ifşa etti.

Öte yandan Kıvılcım ve Ömer arasında oruçluyken içki içme tartışması çıktı.

Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, gözlerini fragmana çevirdi.

Yeni fragman geldi

Kızılcık Şerbeti 21. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Doğa, "Siz kızınıza değer verseydiniz, Nursema gözünü açar açmaz beni aramazdı" diyerek Abdullah ve Pembe'ye sert çıktı.

Öte yandan Ömer, "Değil kızımıza yaptıklarını bu aileyi tanıdıklarına pişman edeceğim onları" diyerek İbrahim'i inşaatın tepesinden aşağı attı.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanına ise Nursema ve Umut'un kavuşması damga vuruyor.

Umut'un, "Çok özledim seni" sözlerine Nursema, "Ben de seni çok özledim" dedi.