Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm fragmanı nefes kesti! Doğa, ihanetin intikamını Nursema'nın düğününde alıyor... Kızılcık Şerbeti dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak edilirken beklenen fragman geldi. Fatih tarafından ihanete uğrayan Doğa, Fatih'ten boşanacak mı? Nursema, Umut ile nasıl bir yol izleyecek. Doğa ihanetin intikamını nasıl alacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Umut ve Nursema nişanlanıyor. İsteme töreninde Umut’un annesinin yer almaması gözlerden kaçmadı. Diğer yandan Doğa, ihanetin acısını Alev’e anlattı. Doğa’nın "Bana dokunmasına bile dayanamıyorum. İhaneti asla kabul edemem, boşanacağım" sözleri fragmana damga vurdu. Diğer yandan Nilay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bebeğin erkek olduğu öğrenildi. Doğa’yı aldatan Fatih ise ihanetin görüntülerine ulaşmaya çalışıyor. Peki bundan sonra neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı… Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı