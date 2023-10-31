Her hafta Cumartesi günleri Show TV’de izleyicileriyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Fenomen dizi son bölümüyle büyük bir ilgi gördü ve reytinglerde zirveye oturdu.
Dizinin başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi yetenekli oyuncular üstleniyor.
Heyecan dolu bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Milyonların beklediği yeni bölüm fragmanı geldi.
Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor...
Nursema ve Umut boşanacak mı?
Nursema'nın ailesinin evliliğine sürekli dahil olması sebebiyle, Nursema ve Umut'un arası giderek açılıyor. Yeni bölümde boşanıp boşanmayacakları netlik kazanacak.
Öte yandan Fatih, Doğa'yla barışmak için yüzük ve çiçekle karşısına dikiliyor ve kendisini affetmesini istiyor. Doğa'nın Fatih'e söyledikleri işleri daha çok karıştıracak.
İşte yeni bölüm fragmanı...