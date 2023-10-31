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Kızılcık Şerbeti 37. bölüm 2. fragman: Nursema ve Umut boşanıyor! "Biriyle tanıştım"

Kızılcık Şerbeti 37. bölüm 2. fragman: Nursema ve Umut boşanıyor! "Biriyle tanıştım" Show TV ekranlarında soluksuz izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Umut olanlara daha fazla dayanamayacak. Nursema ve Umut aşkı aynı hızla son bulacak. İşte yeni bölüm fragmanı…