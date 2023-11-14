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Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti devam ediyor.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı dizi, yeni sezonda da fırtına gibi esiyor.
Doğa ve Fatih'in aynı evde yaşamaya başlaması sonrasında da olaylar iyice hızlandı.
Doğa intikam için harekete geçti
Fatih'e yeniden geri dönen ve intikam almak isteyen Doğa, yeniden evlenmeyi teklif etti.
Doğa'nın boşanma avukatıyla görüştüğünü öğrenen Fatih, evlilik teklifine sıcak bakmadı.
Doğa durum karşısında şoke olurken, Kıvılcım ise Ertuğrul ile yakınlaşmaya başladı.