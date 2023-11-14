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Kızılcık Şerbeti 39. bölüm 2. fragmanı: Doğa bir kez daha yıkıldı! Fatih'in şoke eden kararı...

Kızılcık Şerbeti 39. bölüm 2. fragmanı: Doğa bir kez daha yıkıldı! Fatih'in şoke eden kararı... Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanına; Fatih ve Doğa'nın son sahnesi damga vurdu. Doğa'nın yeniden evlilik hayalleri suya düştü.