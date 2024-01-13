Kızılcık Şerbeti 47. bölüm fragmanı: Pembe'nin ahı tuttu! Abdullah Bey ölüyor... Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden ilk fragman geldi. Abdullah ve Alev aşkı bitti, Abdullah son nefesini veriyor... İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı!

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Star TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların performanslarıyla göz dolduran dizi, reytinglerde zirveye yerleşti.

Dizinin takipçileri, son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken, yeni bölüm fragmanı geldi.

Abdullah Bey son nefesini veriyor

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Alev, gözaltına alınmasının ardında Pembe'nin parmağı olduğunu öğreniyor ve bu sevdadan vazgeçiyor.

Sırtını Abdullah'a dönen Alev, yurt dışına çıktığını söylüyor. Öte yandan aile içinde huzursuzluk başlıyor.

Abdullah Bey hem aşkta, hem de işinde kaybedecek. Şirketin yönetim kurulundan atılıyor.

Tüm olanlara daha fazla dayanamayan Abdullah, fenalaşarak yere yığılıyor. Peki Abdullah Bey ölecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti 47. bölüm fragmanı...