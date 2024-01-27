Star TV'nin izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde rekor kırdı.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların muazzam performanslarıyla dikkat çeken dizi, yine gündemi salladı.
Son bölümde, Nilay'ın sadakatsizliği ortaya çıkınca, sosyal medya platformları adeta bir fırtına gibi esmeye başladı.
Nilay itiraf etti, bebeğinin başkasından olduğunu söyledi. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak.
Nilay evden kovuldu
Dizinin yeni bölüm fragmanında gerçekleri öğrenen Mustafa, Nilay’ı evden kovacak Abdullah, Alev’e 1 yıl beklemek zorunda olduklarını söyleyecek, ancak Alev kabul etmeyecek.
Güzellik merkezi açarak hızlı bir şekilde lüks hayata sahip olan Umut’un sonu Polat ailesi gibi olacak. Umut, tutuklanarak gözaltına alınacak.
Öte yandan Alev, Abdullah ile olan durumunu konuşmak için Pembe’nin ayağına gidecek. Bakalım Pembe ve Alev anlaşmaya varabilecek mi?
İşte Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı...