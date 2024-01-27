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Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragman: Polatlar gibi son! Umut hapse, Nursema hayallerine veda ediyor

Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragman: Polatlar gibi son! Umut hapse, Nursema hayallerine veda ediyor Show TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mustafa Nilay’ı kovdu, Umut hapse giriyor. Bu hafta bomba gibi bir bölüm geliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı…