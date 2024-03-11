Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 1. fragman heyecanı! Kıvılcım Çimen'i paraladı..."Hamile mi" Son bölümüyle izleyicileri dumur eden Kızılcık Şerbeti dizisi, Çimen karakterinin imam nikahıyla tesettüre girdiği anları gösterdi. Şoke olanlar yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Kızılcık Şerbeti 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi tutkunlarının gündeminde yer alıyor. İşte yeni fragman ve detaylar...

ensonhaber.com

Show TV'nin seküler-muhafazakar çatışmasını evlilik ve aileler üzerinden ele alan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.

Her bölümünde ayrı bir olay yaşanan dizi, bu sefer izleyicileri şoke etti.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngor, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin rol aldığı dizi, 54. bölümüyle damga vurdu.

Son bölümde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıydığı ve tesettüre girdiği sahne, beklentilerin üzerine çıktı.

O dakikalarda sona eren Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı heyecanla sorgulanıyor.

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı? Çimen hamile mi? gibi sorular araştırılıyor.

İşte dizideki son durum ve fragmana dair detaylar...

Kızılcık Şerbeti 55. bölüm 1. fragmanı

Kızılcık Şerbeti 55. bölüm fragmanı henüz resmi hesaplarda paylaşılmadı.

Sosyal mecralarda birçok video kolajları yapılsa da, yeni bölüme dair bir detay yer almadı.

Fragman beklenirken, Kıvılcım karakterini oynayan Evrim Asya'dan paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Çimen'i paraladıktan sonra yemek arasında kendime gelmeye çalışıyorum, benden foto isteyenlere duyurulur." ifadelerini kullandı.

Yeni bölümde neler olacak sorusu sosyal medyada gündeme gelirken, izleyiciler "Çimen hamile kesin" tarzında yorumlarda bulundu.

Fragmanın hafta içi yayınlanması bekleniyor.