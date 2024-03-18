Haberler



Medya



Kızılcık Şerbeti 56. bölüm fragmanı: Doğa’nın yeni aşkı; Fatih sinirden çıldıracak

Kızılcık Şerbeti 56. bölüm fragmanı: Doğa’nın yeni aşkı; Fatih sinirden çıldıracak Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde olaylar durulmuyor. Çimen’in sürpriz evliliği sonrası, Alev bombayı patlattı. Beklenmedik bir gelişme de Doğa’dan geliyor. Fatih bu duruma çok sinirlenecek. İşte yeni bölüm fragmanı…