Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, her Cuma Show TV ekranlarında izleyicileri büyülemeye devam ediyor.
Gold Film'in imzasını taşıyan her bölümüyle unutulmaz anlar yaşatan dizi, son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Dizinin başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler yer alıyor.
Yeni bölümü merakla beklenen diziden ilk fragman geldi. Bu bölüm nefes kesecek…
Doğa'ya yeni aşk geliyor
Dizinin son bölümünde Alev, Pembe'nin yaptıklarına dayanamayıp Apo'nun evine taşındı. Bakalım Pembe ve ailesine baş kaldırabilecek mi?
Öte yandan Görkem'le birlikteliğe devam eden Fatih, sinirden deliye dönecek. Doğa'nın hayatına yeni birinin gireceği sinyalleri verildi. Peki, Doğa'nın yeni aşkı kim olacak?
İşte Kızılcık Şerbeti 56. bölüm fragmanı...