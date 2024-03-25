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Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragman: Doğa'nın hayatına "Giray" giriyor! İşte Cemreto'nun cici babası...

Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragman: Doğa'nın hayatına "Giray" giriyor! İşte Cemreto'nun cici babası... Kızılcık Şerbeti'nden izleyicileri dumur edecek yeni fragman geldi. Alev ile ilişkisini noktalayan Abdullah evine dönerken, Doğa'nın Nilay sayesinde hayatına girecek isim belli oldu.