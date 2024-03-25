Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz cuma nefes kesen anlara sahne oldu.
Son yayınlanan 56. bölümde Alev ile kavga eden Pembe, merdivenlerden yuvarlandı.
İzleyenleri dehşete düşüren anların akabinde bölüm sona erdi.
Gelecek hafta neler olacak merak içerisinde beklenirken, yeni fragman geldi.
Doğa'nın yeni aşkı Giray!
Fragmanda Pembe Hanım'ın kazayı ucuz atlattığı görüldü ancak Abdullah fikrini değiştirdi.
Alev'in son kararları, ilişkisini noktalama kararı aldırdı ve evine döndü.
Nilay'ın ailesini bulmak için yardım etmeyi kabul eden Doğa ise hayatının dönüm noktasına doğru ilerledi.
Giray karakteri ile diziye dahil olan Kaan Taşener, 57. bölüm 1. fragmanında görüldü.
İkili arasındaki kuvvetli çekim dikkat çekerken, Giray'ın "Uğraşırım seninle" restine Doğa'dan "Uğraşsana" cevabı geldi.
Yeni bölümde 29 Mart Cuma saat 20.00'da Show TV'de.