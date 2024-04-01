Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı: Nursema'dan bomba itiraf! Rüzgar'la odada... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bomba etkisi yaratacak. Pembe Doğa'yı mumla arayacak. Rüzgar'la Nursema aşkı alevleniyor. Bakın Umut ne yapacak. İşte Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren bu dizi, izleyiciler arasında büyük bir popülerlik kazanmış durumda.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, her hafta yeni bölümüyle bekleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Görkem’in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Nursema ve Rüzgar'dan sürpriz hamle

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Pembe Doğa'nın kıymetini anlamaya başladı. Ancak şikayetleri hiçbir işe yaramayacak.

Öte yandan Nursema, Rüzgar'ın odasını bastı ve kendisinden hoşlandığını bildiğini belirtti. Uzun zamandır bildiğini de itiraf etti. Peki Umut'tan boşanacak mı, yasak aşk mı yaşayacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 58. bölüm fragmanı...