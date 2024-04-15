Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı: Nursema Umut'u yatakta bastı! Bakın kiminle aldatıyor… Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, bir hafta aradan sonra bomba gibi bir bölümle geri dönüyor. Nursema, Umut'u kendi yatağında basıyor. Bakın Umut kimle aldatıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor!

Her hafta ekran başına kilitlenen milyonlar, dizinin reytinglerini zirveye taşıyor.

Dizinin başrollerinde ise oyunculuklarıyla göz dolduran Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta oyuncular var.

Bir hafta aranın ardından diziden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Nursema Umut'u basıyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında Giray ve Doğa daha fazla yakınlaşıyor. Öte yandan Görkem eve sarhoş dönerek Fatih de dahil olmak üzere tüm aileyi karşısına alacak.

Nursema Umut'tan kesin olarak boşanmak istediğini söylüyor. Son kez konuşmaya gittiğinde ise Umut'u başka bir kadınla basıyor.

Dizinin sıkı takipçileri arasında dolaşan iddialara göre Umut'un tek gecelik bir ilişki yaşadığı ve aynı gece bardan tanıştığı bir kızla birlikte olduğu söylenenler arasında.

Tüm ayrıntılar yeni bölümle belli olacak. İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı...