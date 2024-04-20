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Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı: Doğa evleniyor! Fatih deliye dönecek "Doğa o adamla mı beraber?"

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı: Doğa evleniyor! Fatih deliye dönecek "Doğa o adamla mı beraber?" Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde gelecek hafta fırtınalar esecek. Çimen başörtüsünü çıkarıp annesine dönüyor. Fatih, Doğa ve Giray'ı öğreniyor. Bakın Giray'a neler yapacak. İşte Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı...