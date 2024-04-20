Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, Show TV'de izleyiciyle buluştuğu her hafta reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor.
Dizinin başrollerini, televizyon ekranlarının sevilen yüzleri Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta oyuncular paylaşıyor.
Bu isimlerin kusursuz oyunculuklarıyla birleşen hikayeyi ise Melis Civelek kaleme alıyor.
Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragman yayınlandı. Bakın neler olacak neler...
Doğa evleniyor
Umut ve Nursema hikayesi tamamen bitti. Nursema, Umut'u kendi odalarında bastıktan sonra son konuşmasını yapıp ayrıldı.
Öte yandan Pembe'nin Doğa'ya olan yakınlığı, Görkem'i çileden çıkarmaya başladı. Nilay, Doğa'nın hayatında biri olduğunu ve hatta evleneceğini duyurdu.
Fatih sinirden çıldırdı ve yerinde durmayacak. İşte Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı...