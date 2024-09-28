Kızılcık Şerbeti 70.bölüm 1. fragman: Hamilelik testi pozitif! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı, izleyenler şoka girdi. Doğa'nın yeniden hamile olması Giray'dan beklenmedik bir tepki aldı. İşte 70. bölüm 1. fragmanı...

Yağmur Dinç

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlandı.

Yeni bölümde Fatih ile Görkem arasındaki buzlar erimeye başladı, tüm aile Doğa'nın Cemre için düzenlediği doğum günü partisinde buluştu.

Alev'in bakıcısının oyunu ortaya çıkarken, Abdullah Bey'in Pembe Hanım'ın kapısına gelmesi ile bölüm sona erdi.

İzleyiciler, yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ilk fragman yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 1. fragmanına Doğa'nın hamileliği damga vurdu. Giray'ın "Sen de ne kadar meraklıymışsın doğurmaya” sözleri ise şoke etti.

İşte o fragman...