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Haber Merkezi

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizide, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın performansları göz dolduruyor.

Dramatik sahneleri ve derin çatışmalarıyla büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla da beklentiyi yükseltti.

Yeni bölümde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

FATİH VE GİRAY KARŞI KARŞIYA

Giray ve Doğa arasındaki evlilik krizinin gün yüzüne çıkması, tüm dikkatleri bu ilişkiye çekerken, Fatih’in Giray’a gösterdiği tepki izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Doğa’nın annesiyle yaptığı duygusal konuşmada sarf ettiği “Ben Fatih’i değil, sadece o duyguyu özlüyorum” sözleri ise fragmana damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragman...