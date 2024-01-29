Kızılcık Şerbeti Abdullah diziden ayrılıyor mu? Beyin kanaması geçirmişti... Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı sevenlerini korkuttu. Dizide Abdullah karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Kızılcık Şerbeti Abdullah’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

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Show TV'nin reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Dizinin her bir karakteri ayrı seviliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Settar Tanrıöğen, hayranlarını korkuttu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş, ameliyata alınmıştı.

Kaldırıldığı hastaneden “Kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız yoğun bakıma alınmıştır.” açıklaması gelmişti.

Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, yapım şirketinden açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti Abdullah diziden ayrılacak mı?

Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Tanrıöğen’in bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kızılcık Şerbeti dizisine devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun bir an önce sete kavuşması bekleniyor.