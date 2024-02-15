Kızılcık Şerbeti Apo’ya müjde: Bebek geliyor! Hamilelik haberi Pembe’yi kahredecek

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Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinden bomba gibi bir bölüm geliyor.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni bir hikayeye hazırlanıyor.
Dizinin son bölümünde Fatih ve Doğa boşandı. Doğa, evden ayrılarak teyzesi Alev'in yanında kalmaya başladı.
Bebek müjdesi geliyor
Fısıldayan Adam'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; Doğa'nın Alev'in evinde kaldığı bir gün Kıvılcım hamilelik testi buluyor.
Paylaşımın ardından akıllara Doğa'nın ya da Alev'in hamile olabileceği geliyor. Peki hangisi?
İlerleyen bölümlerde durum netleşecek.