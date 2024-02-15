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Kızılcık Şerbeti Apo’ya müjde: Bebek geliyor! Hamilelik haberi Pembe’yi kahredecek

Kızılcık Şerbeti Apo’ya müjde: Bebek geliyor! Hamilelik haberi Pembe’yi kahredecek Show TV ekranlarının reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde yeni sürprizler izleyicileri bekliyor. Diziye bir bebek daha katılıyor. Bakın kim hamile; Doğa mı, Alev mi? İşte detaylar...