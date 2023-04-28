Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma günleri reyting yarışında boy gösteriyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti, muhafazakar-seküler aile çatışmasını konu alıyor.
Gerçek hayattan birçok kesit barındıran dizi, geçtiğimiz haftalarda "gerdek" sahnesiyle dikkat çekti. Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi ve pencereden itilmesi, sosyal medyaya damga vurdu.
RTÜK ise tepkilerin ardından inceleme başlattı. Yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti, geçen hafta yayınlanmadı.
Bir süre daha yeni bölümü beklenmeyen diziden müjdeli haber geldi. Mahkeme, cezayı iptal edince, oyuncular "nerede kalmıştık" paylaşımı yaptı.
Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise bu akşamki yayın akışını sorguluyor. 28 Nisan Cuma Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, saat kaçta merak ediliyor.
İşte Show TV yayın akışı...
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?
Kızılcık Şerbeti 28 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle saat 20.00'da yayında olacak.
Show TV yayın akışı
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm)
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler