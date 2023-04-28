Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, saat kaçta? "Nerede kalmıştık" RTÜK'ten yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti, geri dönüyor. İzleyiciler ise "Bu akşam Kızılcık Şerbeti saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte Show TV yayın akışı ve dizi saati...

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma günleri reyting yarışında boy gösteriyor. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti, muhafazakar-seküler aile çatışmasını konu alıyor. Gerçek hayattan birçok kesit barındıran dizi, geçtiğimiz haftalarda "gerdek" sahnesiyle dikkat çekti. Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi ve pencereden itilmesi, sosyal medyaya damga vurdu. RTÜK ise tepkilerin ardından inceleme başlattı. Yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti, geçen hafta yayınlanmadı. Bir süre daha yeni bölümü beklenmeyen diziden müjdeli haber geldi. Mahkeme, cezayı iptal edince, oyuncular "nerede kalmıştık" paylaşımı yaptı. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise bu akşamki yayın akışını sorguluyor. 28 Nisan Cuma Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, saat kaçta merak ediliyor. İşte Show TV yayın akışı... Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 28 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle saat 20.00'da yayında olacak. Show TV yayın akışı 06:00 Bir Şansım Olsa 08:00 Bu Sabah 10:00 Kızılcık Şerbeti 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm) 00:15 Aile 02:45 Güzel Günler