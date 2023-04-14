Kızılcık Şerbeti dizisi için şok karar! RTÜK ceza vermişti: Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisi için 'kadına şiddet' gerekçesiyle RTÜK tarafından ceza verilmiş ve dizinin 5 hafta durdurma ile 1.5 milyon liralık idari para cezası almasına karar verilmişti. RTÜK, bugün saat 17:00'de son dakika itirazında bulundu. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bugün yayınlanacak mı?

Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, önceki haftalarda ceza almıştı. Diziye gerdek gecesi nedeniyle ceza kesilmiş ve RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti. Dizi hakkında verilen söz konusu tebliğ kararı Show TV'ye iletilmişti. Peki dizi bu akşam yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı?

Kanal yönetimi bu karara itiraz etmeyi ve mahkemeden yürütmeyi durdurma talep etmek istemişti.

Eğer mahkeme RTÜK’ün kararı doğrultusunda hüküm belirtirse, sürecin tamamlanmasına dek dizinin birkaç bölüm daha yayınlanması bekleniyordu.

Dizi geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelmişti.

RTÜK itiraz etti: Yeni bölüm yayınlanmayacak

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta RTÜK'ün son dakika itirazıyla yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yeni bölümümün ne zaman ekrana geleceği ise bilinmiyor.