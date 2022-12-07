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    Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtüsü sahnesi

    Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtüsü sahnesi

    Dizideki tesettürlü kadın doktora tepki gösterilen sahne, yankı uyandırırken, "Kaçıncı yüzyıldayız kadın doktora getirmek ne demek" ifadeleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:46
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    Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi kamuyounun gündemine oturdu

    Dizinin bir sahnesinde 'başörtüsü' konusu ele alındı.

    Sosyal medyada tepkilere neden olan sahnelerde, muhafazakar ailenin hamile gelinlerini kadın doktora muayene ettirmesi konusu yer aldı.

    Muhafazakar aileye gelin giden Doğa karakterinin annesi Evrim karakteri başörtülü doktorlara tepki gösterdi.

    "Kaçıncı yüzyıldayız kadın doktora getirmek ne demek?"

    Kızının erkek doktor tarafından muayene edilmek yerine başörtülü kadın doktora muayene edildiğini gören Evrim, "Seni başörtülü bir doktora getirdiler. Hemşire kapalı, doktor kapalı, çalışanlar kapalı, hastalar kapalı. Kaçıncı yüzyıldayız kadın doktora getirmek ne demek Seni de kapatacaklar" diyerek çıkıştı.

    Dizinin bu sahnesi ise izleyici tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.

    İşte o anlar...

    Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtüsü skandalı VİDEO

    Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtüsü sahnesi #1

    Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtüsü sahnesi #2

    Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtüsü sahnesi #3


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