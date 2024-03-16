Kızılcık Şerbeti Nursema ve Umut diziden ayrılacak mı? Taşınma teklifini kabul etti Dün akşam 55. bölümü ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicilere ayrılık sinyalleri verdi. Ertuğrul ve Mihri, Londra'ya yerleşme kararı alırken; Nursema-Umut cephesinden de ışık yandı. Evliliklerini yoluna koyan ikili, taşınmaya karar verdi. Peki, Nursema diziden ayrılacak mı? Nursema ve Umut'un hikayesi bitecek mi? İşte gelişmeler...

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve diğer usta oyuncuların muhteşem performanslarıyla dizi, her bölümde büyük bir heyecan yaratıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde Çimen’in, Gökhan’ın hatırına kapanması ve imam nikahıyla evlenmiş olması Kıvılcım'ı çılgına çevirdi.

Aile geçmişini öğrenmeyi kafasına takan Nilay, bu konuda hızlı bir araştırmaya girdi.

Mihri’nin, Metehan’a olan aşkı yüzünden intihara kalkışması ile Ertuğrul Londra'ya taşınma kararı aldı ve diziye veda etti.

Diziden bir ayrılık sinyali daha geldi; Nursema ve Umut...

Taşınacaklar

Bir süredir ayrı yaşayan Nursema ve Umut, yeniden bir araya geldi. Aralarındaki buzları eriten ikili, Kuşadası'na taşınma kararı aldı.

Umut'un, "Kuşadası'nda bizimkilerin bir yerleri var. Bahçeli güzel bir ev. Oraya yerleşelim, yeni bir hayat kuralım" teklifini değerlendiren Nursema, tamam dedi.

Sahneyi izleyen izleyiciler, diziden ayrılıp ayrılmayacaklarını merak etti.

Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Detayların gelecek bölümde netleşmesi bekleniyor.