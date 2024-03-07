Kızılcık Şerbeti Ömer'in 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Barış Kılıç, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş...

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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisi, ekranların en çok konuşulan dizileri arasında.

Özellikle bazı sahneleriyle sosyal medyada viral haline geldi ve büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç’ın özel hayatı merak konusu.

Bir dönem Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle de hafızalara kazınan Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı.

Eşi güzelliğiyle mest etti

46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine girdi. Çiftin bir de iki çocukları bulunuyor.

Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç, güzelliğiyle görenleri mest etti. Ünlü çift gözlerden uzak bir şekilde dolu dizgin ilişkilerini yürütüyor.