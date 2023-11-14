Kızılcık Şerbeti Ömer'in sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! "Kıvılcım'dan daha güzelmiş" Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

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Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Barış Kılıç, Ömer'e hayat veriyor.

Ömer Ünal karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı isim, daha önce karşımıza Yasak Elma'da çıkmıştı.

Sevilen oyuncular arasında yer alan ve özel hayatını göz önünde yaşamayan Kılıç, sosyal medyadan eşini paylaştı.

Batu ve Emir adında iki oğlu olan Barış Kılıç'ın eşiyle olan karelerine yorum yağdı...

Büyüledi!

Yakışıklı oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu eşi Ayşegül Kılıç ile romantik pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıç'ın eşi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın pozlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım', '41 kere maşallah' gibi yorumlar yapıldı.