Kızılcık Şerbeti ve Ömer dizisinde pişti! O detay seyircinin gözünden kaçmadı... İzleyicilerin beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti ve Ömer dizisi, aynı kıyafetleri tercih etmesiyle dikkat çekti.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Star'ın dizisi Ömer, başarılı yayın hayatlarına devam ediyor.

İki dizide muhafazakarlığın ön planda olduğu yapımlar olarak dikkat çekiyor.

Reytinglerde hatrı sayılır bir yeri olan Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Müjde Uzman gibi isimler rol alıyor.

Ömer dizisinde ise Barış Falay, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar yer alıyor.

Sezonun iki iddialı dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu bir yana, kıyafetleriyle de beğen topluyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde tercih edilen bir elbise pişti olmasıyla dikkat çekti.

Seyircilerin gözünden kaçmayan kıyafet detayı, sosyal medyada gündem oldu.

Müjde Uzman-Gökçe Bahadır piştisi

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır ile aynı elbiseyi giydi.

Sıfır kol dik yaka mavi desenli elbise seyirciler tarafından beğenilirken, iki diziyi takip edenler aynı elbse olduğunu fark etti.