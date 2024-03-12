Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık sinyali! İzleyiciler şokta... Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Kızılcık Şerbeti dizisi, 54. bölümüyle ekran başındaki izleyicilere büyük bir şok yaşattı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicilerin ağızları açık kalacak. Ayrılık çanları çalıyor…

ensonhaber.com

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle şok etkisi yarattı.

Settar Tanrıöğen’in yerine gelen Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah Bey karakteriyle hayranlarını büyülerken, beklenmedik olaylar gelişti.

Çimen, Görkem’in abisiyle imam nikahı kıyarak tesettüre girdi. Kıvılcım gördükleri karşısında dondu kaldı.

Herkes olayları sindirmeye çalışırken, yeni bir ayrılık sinyalleri geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık kararı!

Dizinin yeni bölümünde Abdullah Bey, kendisinden hamile olan Alev'le barışmak için tüm yolları deniyor.

Abdullah Bey, Pembe'yi karşısına alarak boşanmak istediğini belirtti. İzleyicilerden gelen yorumlara göre; Pembe ve Abdullah'ın ilerleyen bölümlerde ayrılması bekleniyor.