Kızılcık Şerbeti'nde bir değil iki ayrılık! Kadrodan çıktılar...

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Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonda da adından söz ettiriyor.

Farklılıkların çatışmasını gözler önüne seren dizi, oyuncu kadrosuyla da beğeni topluyor.

Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon dahil olan Giray ve Heves karakteri, izleyiciden eleştiri aldı.

İzleyicinin üvey anne-oğul arasındaki yasak aşktan hoşlanmadığı görüldü. Akabinde ise ayrılık kararı geldi.

ŞAŞIRTAN VEDA

Son bölümde Cenevre'ye giden Heves ile birlikte Şebnem Dönmez veda etti.

Ardından ise Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'den şaşırtan açıklamalar geldi.

Taşaner, "Hikâyenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" dedi.