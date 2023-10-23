Kızılcık Şerbeti'nde "Dilan Polat" göndermesi! Nilay'ın billboard şovu ifşalandı Kızılcık Şerbeti dizisi setinde ortaya çıkan billboard sürprizi akıllara Dilan-Engin Polat çiftini getirdi.

ensonhaber.com

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma günleri yayınlanıyor.

Her bölümüyle sosyal medyaya damga vuran dizi, gündemin de nabzını tutuyor.

Yeni bölüm seti vatandaşlar tarafından görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nde izleyicileri Nilay'ın sürprizi bekliyor.

Setten çekilen bir görüntüde, Nilay'ın Mustafa'ya aşkını reklam panolarına taşıdığı görüldü.

Tavırları ve patavatsızlığıyla güldüren Nilay'ın eşine olan sevgisi bir kez daha gülümsetti.

Dilan Polat göndermesi

"Seni çok seviyorum Mustafa'm, kaderimsin" notunun otobandaki billboard'da görenlerin aklına Dilan Polat geldi.

Şimdilerde haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ilginç sürprizleri arasında benzer bir hediye yer almıştı.

Polat, eşi ile fotoğraflarını billboardlara astırmıştı.